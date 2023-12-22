Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в течение последних суток в ходе специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи командования на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 27 апреля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер заметил, что военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117 механизированной бригады, 121 и 126 бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Новоданиловка, Республиканец и Червоный Маяк.

Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу "FH-70" производства Великобритании, три 155 мм орудия М777, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм буксируемую гаубицу М102. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили совместную стрельбу в Японском море.

Фото и видео: Минобороны России