Макконнелл обвинил Карлсона в "демонизации" Украины

Сенатор вспомнил об интервью американца с главой России.

Лидер членов Республиканской партии в американском сенате Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Вооруженным силам Украины виноват журналист Такер Карлсон, начавший "демонизацию Украины" после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такое высказывание иностранный политик допустил в рамках брифинга со СМИ, который транслировался на местном телеканале CSPAN.

У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев не одобрять. Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у бывшего президента были неоднозначные взгляды на это. Митч Макконнелл, сенатор.

Напомним, что американский журналист Такер Карлсон в феврале 2024 года опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным на своем сайте, а затем разместил ролик на платформе социальной сети X и на YouTube-канале. С момента опубликования материала количество просмотров видео в Х превысило 212 миллионов, а в YouTube - более 19 миллионов. По мнению сенатора Макконнелла, именно Карлсон своим интервью с Путиным поспособствовал "демонизации Украины". Законодатель отметил, что Дональд Трамп, "похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали".

Лидер республиканцев в Сенате Конгресса прервал выступление из-за головокружения.

Фото и видео: YouTube / C-SPAN