Лидер республиканцев в Сенате Конгресса прервал выступление из-за головокружения

Митч Макконнелл почувствовал головокружение на пресс-конференции в Вашингтоне.

Лидер Республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл в среду 26 июля неожиданно прервал свое выступление перед журналистами. Как сообщил журналистам помощник местного законодателя, политике неожиданно почувствовал головокружение. Вскоре после начала пресс-конференции спикер неожиданно замолчал на 20 секунд. При этом мужчина напряженно смотрел перед собой. Член Сената от Республиканской партии Джон Баррасо от штата Вайоминг спросил у коллеги о том, может ли он еще чем-нибудь поделиться со СМИ. Митч Макконнелл не ответил и молча отошел от микрофона в сопровождении других законодателей.

Спустя несколько минут Макконнелл вернулся к микрофону. На вопрос журналиста, вызвано ли произошедшее полученным им в марте сотрясением мозга, 81-летний американский сенатор ответил: "Нет, я в порядке". Однако помощник позднее сообщил журналистам газеты The Washington Post о том, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел". Позже спикер ответил на вопросы журналистов. Законодателю звонил лично президент Джо Байден для того, чтобы узнать о его самочувствии.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian