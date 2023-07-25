Матвиенко выступила против увеличения налоговой нагрузки на бизнес

Спикер СФ РФ рассказала о ситуации с отечественным предпринимательством.

Налоговую нагрузку на российскую бизнес-индустрию увеличивать нельзя, так в противном случае речь пойдет о контрпродуктивных мерах со стороны правительства. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению весенней сессии верхней палаты парламента страны, сделала российский сенатор Валентина Матвиенко. Политик добавила, что в настоящее время в стране есть необходимые резервы для пополнения доходной части федерального бюджета.

В условиях таких кризисных явлений полагаю, что ни в коей мере нельзя увеличивать налоговую нагрузку на бизнес, это контрпродуктивно. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

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