Матвиенко назвала подлым актом нападение ВСУ на российских журналистов

Спикер СФ оценила гибель Ростислава Журавлева на СВО.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подлым убийством и злодеянием обстрел со стороны Вооруженных сил Украины российских журналистов, в результате которого погиб корреспондент информационного агентства "РИА Новости" Ростислав Журавлев. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению весенней сессии верхней палаты парламента страны, сделала российский сенатор. Политик уверена, что ответственность за трагедию лежит не только на плечах киевского режима, но и Вашингтона. Она призвала мировое сообщество сделать так, чтобы очередное военное преступление и злодеяние не осталось безнаказанным.

Мы видели, что ООН осудила это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение, потребовала расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия... Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: Россия будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации