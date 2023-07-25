Матвиенко: Россия будет и без зерновой сделки поставлять зерно и удобрения в Африку

В СФ РФ рассказали о том, что зерновая сделка не повлияет на оказание Москвой помощи нуждающимся странам.

Россия после прекращения действия зерновой сделки будет выполнять свои международные обязательства и поставлять сельскохозяйственную продукцию и удобрения странам Африки как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции, посвященной завершению весенней сессии верхней палаты парламента страны, сделала российский сенатор. Таким образом политик оценила решение Москвы отказаться от черноморской инициативы.

У нас есть для этого инструменты и возможности, и будет доставлять зерно и удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко: Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в террористических целях.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации