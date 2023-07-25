Матвиенко: Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в террористических целях

Украина, Вашингтон и Североатлантический альянс использовали зерновой коридор в Черном море ради диверсионных и террористических целей, так как киевский режим и страны коллект ивного Запада никогда не были заинтересованы в оказании реальной гуманитарной помощи нуждающимся странам мира. Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик ответила на вопросы СМИ по завершению весенней сессии в верхней палате парламента.
Не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов.
Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ
Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет.
Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации
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