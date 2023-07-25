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Матвиенко: Украина, США и НАТО использовали зерновой коридор в террористических целях

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Спикер СФ РФ рассказала о том, почему зерновая сделка прекратила существование.

Украина,  Вашингтон и Североатлантический альянс использовали зерновой коридор в Черном море ради диверсионных и террористических целей, так как киевский режим и страны коллект ивного Запада никогда не были заинтересованы в оказании реальной гуманитарной помощи нуждающимся странам мира. Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик ответила на вопросы СМИ по завершению весенней сессии в верхней палате парламента.

Не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, зерновая сделка, нато, черное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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