Спикер СФ РФ рассказала о том, почему зерновая сделка прекратила существование.

Украина, Вашингтон и Североатлантический альянс использовали зерновой коридор в Черном море ради диверсионных и террористических целей, так как киевский режим и страны коллект ивного Запада никогда не были заинтересованы в оказании реальной гуманитарной помощи нуждающимся странам мира. Такое мнение в ходе итоговой пресс-конференции с журналистами поделилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик ответила на вопросы СМИ по завершению весенней сессии в верхней палате парламента.

Не интересовала тема оказания помощи странам, нуждающимся в поддержке продовольствием, у них были другие цели. Цели были диверсионные, милитаристские, использовать зерновой коридор для диверсий, для террористических актов. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации