Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

Спикер СФ рассказала о важности поддержать решение Госдумы России.

Российские сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в стране до 30 лет. Такое мнение на пресс-конференции по результатам весенней сессии в верхней палате парламента выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик ответила на вопрос о том, как отреагируют ее коллеги в том случае, если документ пройдет второе чтение и будет одобрен в рамках пленарного заседания в Государственной Думе. Валентина Матвиенко полагает, что не существует объективных причин для такого общественного резонанса в связи с рассмотрением и принятием законопроекта об изменении границ призывного возраста.

Сенаторы поддержат...Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

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