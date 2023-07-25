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Матвиенко считает, что сенаторы одобрят закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет

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Спикер СФ рассказала о важности поддержать решение Госдумы России.

Российские сенаторы одобрят закон, который предусматривает повышение призывного возраста в стране до 30 лет. Такое мнение на пресс-конференции по результатам весенней сессии в верхней палате парламента выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик ответила на вопрос о том, как отреагируют ее коллеги в том случае, если документ пройдет второе чтение и будет одобрен в рамках пленарного заседания в Государственной Думе. Валентина Матвиенко полагает, что не существует объективных причин для такого  общественного резонанса в связи с рассмотрением и принятием законопроекта об изменении границ призывного возраста. 

Сенаторы поддержат...Хотя у нас каждый сенатор голосует по своему усмотрению, по своему выбору, после консультаций со своим регионом.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации

Теги: армия, валентина матвиенко, закон, призыв, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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