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Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу

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По ее словам, потеря сельских школ обернется потерей сел.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу. Об этом она заявила в ходе заседания Совета законодателей.

По словам Матвиенко, потеря сельских школ обернется потерей сел. Спикер Совфеда призвала Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах.

Необходимо делать все, чтобы образование было доступно каждому ребенку, где бы он ни жил.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что размер пособия по беременности и родам должен быть не ниже МРОТ.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, сельская школа, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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