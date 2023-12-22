Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы биться за каждую сельскую школу. Об этом она заявила в ходе заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, потеря сельских школ обернется потерей сел. Спикер Совфеда призвала Минпросвещения вместе с субъектами проанализировать положение дел в регионах.
Необходимо делать все, чтобы образование было доступно каждому ребенку, где бы он ни жил.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко заявила, что размер пособия по беременности и родам должен быть не ниже МРОТ.
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