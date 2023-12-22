Матвиенко: Размер пособия по беременности и родам должен быть не ниже МРОТ

Спикер СФ РФ оценила положение беременных сотрудниц, уволенных с работы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила российским сенаторам проработать вместе с правительством страны вопрос об увеличении пособия по беременности и родам для уволенных женщин в связи с ликвидацией организации до уровня не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующее заявление парламентарий сделала, выступая на заседании Совета законодателей в Тварическом дворце Петербурга.

Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

По мнению политика, женщины, уволенные с места работы в связи с ликвидацией компании, сейчас находятся "в крайне несправедливом положении", так как социальное пособие по беременности и родам для них в России составляет менее одной тысячи рублей в месяц. Валентина Матвиенко добавила, что подобный размер пособия с десятки раз меньше, чем для работающих женщин. Речь идет даже о тех сотрудницах, чей профессиональный стаж работы составляет менее полугода.

Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости.

Фото и видео: Совет Федерации