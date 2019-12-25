В ГД предложили создать федеральную систему поддержки одиноких родителей

Депутат полагает, что частью такой системы может быть бытовая и психологическая помощь, включая услуги социальных нянь

На российской терриории следует организовать федеральную систему поддержки одиноких родителей, которая будет включать в себя финансовую, психологическую и бытовую помощь гражданам. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева. Парламентарий из нижней палаты представляет партию ЛДПР. Политический деятель ранее выступала за введение в стране системы поддержки одиноких матерей. По мнению законодателя, такая государственная помощь должна распространяться не только на матерей, но и на отцов, которые самостоятельно воспитывают детей.

Здесь важна и психологическая помощь, здесь важна и помощь бытовая, социальные няни, которые тоже как институт уже появились во многих субъектах нашей страны. Мария Воропаева, депутат ГД РФ

Мария Ворпаева добавила, что отдельные меры поддержки одиноких родителей уже действуют в регионах. В частности, власти помогают им с устройством детей в детские сады, поиском рабочего места и выходом из трудной жизненной ситуации с помощью социального контракта.

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