Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

В Совете Федерации рассказали о стремлении сделать многодетные семьи престижными в России.

На территории страны должно стать модным и престижным иметь в семье более двух детей, поэтому властям необходимо поднимать ценность такого устройства. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российский парламентарий считает, что важно принимать дополнительные меры стимулирования рождаемости. Сенатор заметила, что определенную роль в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть СМИ.

Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валенти на Матвиенко заметила, то кабинет министров сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов России, где такие дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. Также экспертами формируется национальная Стратегия демографической и семейной политики. В ее разработке принимают участие и законодатели.

Матвиенко назвала ключевую тему для России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости