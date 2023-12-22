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Матвиенко призвала ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости

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В Совете Федерации рассказали о стремлении сделать многодетные семьи престижными в России.

На территории страны должно стать модным и престижным иметь в семье более двух детей, поэтому властям необходимо поднимать ценность такого устройства. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российский парламентарий считает, что важно принимать дополнительные меры стимулирования рождаемости. Сенатор заметила, что определенную роль  в развитии в обществе такой "ценностной мотивации" должны сыграть СМИ.

Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, это должно стать модным. И здесь надо всем нам вместе поработать.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валенти на Матвиенко заметила, то кабинет министров сейчас проводит пилотный проект в ряде регионов России, где такие дополнительные меры изучаются на предмет отдачи эффективности. Также экспертами формируется национальная Стратегия демографической и семейной политики. В ее разработке принимают участие и законодатели.

Матвиенко назвала ключевую тему для России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, дети, многодетная семья, рождаемость, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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