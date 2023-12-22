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Матвиенко назвала ключевую тему для России

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Она подчеркнула, что это вопрос обеспечения безопасности и сохранения страны.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ключевую тему для России. Об этом она сообщила в интервью "РИА Новости".

По словам Матвиенко, для страны очень важной является тема демографии. Она подчеркнула, что это вопрос обеспечения безопасности и сохранения России. Спикер добавила, что снижение рождаемости и демографические проблемы характерны для многих развивающихся и развитых государств.

Я уверена, что мы с этим, безусловно, справимся. Это нелегкая задача, не сиюминутная, но мы с этим справимся. У нас просто нет другого пути.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко заявила, что у руководства страны нет планов по "закручиванию гаек".

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, демография, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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