  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:51
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко

0 0

Валентина Матвиенко оценила последствия теракта в Красногорске для законодательства России.

Планов по "закручиванию гаек" после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" у российского руководства нет. Так как власти страны настроены на развитие, поэтому возврат к тоталитарному государству и режиму невозможен. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.  Таким образом законодатель ответила на вопрос ведущего Дмитрия Киселева о том, как она относится к звучащим в обществе после трагедии в Красногорске эмоциональным призывам ужесточить законы в самых различных сферах.

У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. Тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Спикер верхней палаты парламента России назвала разговоры о "закручивании гаек" лишь досужими домыслами. Валентина Матвиенко добавила, что эти темы часто в общество вбрасываются специально. Сенатор напомнила гражданам о том что вопросы обеспечения безопасности населения  — это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в текущих реалиях.

Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии