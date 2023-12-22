У руководства страны нет планов по "закручиванию гаек", заявила Матвиенко

Валентина Матвиенко оценила последствия теракта в Красногорске для законодательства России.

Планов по "закручиванию гаек" после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" у российского руководства нет. Так как власти страны настроены на развитие, поэтому возврат к тоталитарному государству и режиму невозможен. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Таким образом законодатель ответила на вопрос ведущего Дмитрия Киселева о том, как она относится к звучащим в обществе после трагедии в Красногорске эмоциональным призывам ужесточить законы в самых различных сферах.

У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. Тоталитарное государство никогда не может быть в XXI веке в странах, которые настроены на развитие. Россия настроена на развитие. Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Спикер верхней палаты парламента России назвала разговоры о "закручивании гаек" лишь досужими домыслами. Валентина Матвиенко добавила, что эти темы часто в общество вбрасываются специально. Сенатор напомнила гражданам о том что вопросы обеспечения безопасности населения — это "ключевая вещь для любого государства, тем более для России в текущих реалиях.

Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости