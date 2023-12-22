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Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России

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Спикер СФ РФ оценила вопрос эффективности регионов для государства.

У России есть достаточно успешный опыт объединения регионов в новой истории страны, а также в настоящее время есть целая группа регионов, которые нуждаются в укрупнении. Соответствующее заявление сделала в интервью журналистам "РИА Новостей" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Парламентарий уточнила, что придет время для активизации процесса. Сенатор подчеркнула, что к данному вопросу властям и законодателям важно подойти продуманно, для этого должны быть предусмотрены научные экспертные обоснования с расчетами и пониманием того, что если территории объединятся, то из-за этого экономический и кумулятивный эффект для людей будет огромный. По мнению Матвиенко, в этом случае народ поддержит такое предложение.

Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Политик отметила, что сама процедура объединения регионов остается достаточно сложной.

Матвиенко: у России готов проект закона в ответ на изъятие активов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, регионы, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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