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Матвиенко: у России готов проект закона в ответ на изъятие активов

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По ее словам, данный законопроект готовы рассмотреть незамедлительно.

У России готов проект закона в ответ на изъятие российских активов в пользу Киева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости".

По ее словам, данный законопроект готовы рассмотреть незамедлительно. Матвиенко подчеркнула, что европейцы потеряют больше, чем Россия.

И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала киевский режим террористическим.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: валентина матвиенко, закон, изъятие активов, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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