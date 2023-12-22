Матвиенко: у России готов проект закона в ответ на изъятие активов

По ее словам, данный законопроект готовы рассмотреть незамедлительно.

У России готов проект закона в ответ на изъятие российских активов в пользу Киева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости".

По ее словам, данный законопроект готовы рассмотреть незамедлительно. Матвиенко подчеркнула, что европейцы потеряют больше, чем Россия.

И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала киевский режим террористическим.

Видео: Telegram / РИА Новости