Матвиенко: у России готов проект закона в ответ на изъятие активов

У России готов проект закона в ответ на изъятие российских активов в пользу Киева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости".
По ее словам, данный законопроект готовы рассмотреть незамедлительно. Матвиенко подчеркнула, что европейцы потеряют больше, чем Россия.
И они, конечно, этого боятся. Особенно на фоне их разрушающейся экономики.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Ранее Матвиенко назвала киевский режим террористическим.
Видео: Telegram / РИА Новости
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