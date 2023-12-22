Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала киевский режим террористическим. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".
Матвиенко отметила, что признать Украину государством-террористом, потому что в международном праве нет такого понятия. Она подчеркнула, что нынешний киевский режим является террористическим. Спикер Совфеда уточнила, что это началось с момента государственного переворота в стране.
И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Ранее Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной.
Видео: Telegram / РИА Новости
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