Спикер Совфеда уточнила, что это началось с момента государственного переворота в стране.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала киевский режим террористическим. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

Матвиенко отметила, что признать Украину государством-террористом, потому что в международном праве нет такого понятия. Она подчеркнула, что нынешний киевский режим является террористическим. Спикер Совфеда уточнила, что это началось с момента государственного переворота в стране.

И это суть, основа этого режима, выпестованного коллективным Западом вот в такой форме, в таком виде, который есть. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной.

Видео: Telegram / РИА Новости