Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы в России постыдной

По ее словам, реакция стран Запада на итоги выборов была ожидаема.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала реакцию западных стран на выборы президента России постыдной. Об этом она заявила на пленарном заседании палаты.

По словам Матвиенко, реакция стран Запада на итоги выборов была ожидаема. Она отметила, что была была череда "одинаковых, как под копирку, стандартных" выступлений. Спикер подчеркнула, что данные заявления сделали с целью отрицать безупречную организацию голосования.

Выборы прошли демократично, конкурентно, прозрачно, открыто. Мы снова убедились, что российская избирательная система устойчивая, высокотехнологичная и очень удобная для людей. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко сообщила, что выборы президента еще больше сплотили российское общество.

Видео: Совет Федерации