Матвиенко: выборы президента еще больше сплотили российское общество

По ее словам, выборы показали растущее доверие к нынешнему российскому лидеру.

Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, выборы показали растущее доверие к нынешнему российскому лидеру. Матвиенко отметила, что граждане России поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности и защиту людей, а также на усиление социальной политики.

Ранее Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России.

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