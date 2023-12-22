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Матвиенко: выборы президента еще больше сплотили российское общество

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По ее словам, выборы показали растущее доверие к нынешнему российскому лидеру.

Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество. Об этом сообщила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, выборы показали растущее доверие к нынешнему российскому лидеру. Матвиенко отметила, что граждане России поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности и защиту людей, а также на усиление социальной политики.

Ранее Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, выборы президента россии, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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