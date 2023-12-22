По словам главы гоcударства, реакция со стороны некоторых иностранных государств была ожидаемой.

Президент РФ Владимир Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России. Об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

По словам главы гоcударства, реакция со стороны некоторых иностранных государств была ожидаемой. Он подчеркнул, что Запад борется с Россией вооруженным путем и пытается сдержать развитие страны

Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО.

Видео: kremlin.ru