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Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России

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По словам главы гоcударства, реакция со стороны некоторых иностранных государств была ожидаемой.

Президент РФ Владимир Путин оценил реакцию стран Запада на выборы в России. Об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

По словам главы гоcударства, реакция со стороны некоторых иностранных государств была ожидаемой. Он подчеркнул, что Запад борется с Россией вооруженным путем и пытается сдержать развитие страны

Они же ставят перед собой цель сдерживать наше развитие, конечно они будут говорить вам все, что угодно.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выборы президента россии, запад, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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