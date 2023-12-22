Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе по окончании голосования на президентских выборах.
По словам действующего российского лидера, в современном мире возможно все. Он подчеркнул, что в случае конфликта между Москвой и североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны.
Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин поблагодарил российский народ за поддержку.
Видео: kremlin.ru
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