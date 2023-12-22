По словам президента, в современном мире возможно все.

Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности конфликта между Россией и НАТО. Об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе по окончании голосования на президентских выборах.

По словам действующего российского лидера, в современном мире возможно все. Он подчеркнул, что в случае конфликта между Москвой и североатлантическим альянсом мир будет в одном шаге от третьей мировой войны.

Думаю, что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поблагодарил российский народ за поддержку.

Видео: kremlin.ru