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Путин поблагодарил российский народ за поддержку

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Он подчеркнул, что работает в интересах этого народа и российского государства.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российский народ за поддержку на прошедших выборах главы государства. Об этом он заявил на пресс-конференции в избирательном штабе.

По словам президента, для него очень важен выбор народа страны. Он подчеркнул, что работает в интересах этого народа и российского государства.

И я очень благодарен гражданам России за поддержку.

Владимир Путин, президент РФ

Голосование на президентских выборах проходило с 15-го по 17 марта. По данным ЦИК РФ, после обработки 99,01% голосов Путин занимает первое место. За действующего президента проголосовали 87,33% избирателей.

Ранее Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выборы президента россии, голосование, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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