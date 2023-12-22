Захарова прокомментировала одержимость США выборами президента России

В МИД РФ оценили внимание американских телеканалов в выборам президента России.

Одержимость выборами российского главы государства, наблюдаемая в американской администрации, уникальна с учетом расстояния, находящегося между двумя странами и различия исторических судеб Вашингтона и Москвы. Сооответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила внимание СМИ на то, какое количество времени в СМИ США удаляют на ежедневной основе голосованию в РФ. В МИД РФ полагают, что пресса уже не может соскочить с поднятой ранее темы о том, что Владимир Путин якобы оказывает влияние на выборы президента США.

Я не знаю ни одного такого примера, чтобы такое происходило со странами, которые находятся на разных континентах, у которых нет общих (сухопутных) границ, у которых не то чтобы было какое-то очевидное взаимовлияние электоральных циклов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Выход Армении из ОДКБ не служит интересам страны, заявила Захарова.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости