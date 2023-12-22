Мария Захарова оценила попытки политиков из Еревана принизить роль ОДКБ.

Возможный выход Еревана из состава ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) должен быть основан на реальных нуждах Армении а не на "заигрываниях" с коллективным Западом. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат отметила, что подобное решение со стороны властей постсоветской республики не может считаться подходящим исконным национальным интересам страны. При этом каждый волен самостоятельно выбирать, с какими именно объединениями страна хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов.

Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям. И, знаете, как-то не заигрываться в это, это очень опасно, потому что это вопросы безопасности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что армянские политики пытаются навязать гражданам "информационную похлёбку", связанную с придумыванием небылиц в отношении ОДКБ. Мария Захарова считает, что ничего плохого от организации никогда не происходило. Она призвала Ереван принимать решения, не основываясь на несуществующих фактах.

Информация о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург отсутствует у МИД РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости