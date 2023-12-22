Информация о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург отсутствует у МИД РФ

У Министерства иностранных дел (МИД) РФ нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Петербург и Ленобласть. Об этом заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в рамках брифинга, передает ТАСС 13 марта.
Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет.
Мария Захарова, представитель МИД РФ
Напомним, 12 марта в окрестностях города Кириши Ленобласти сбили средствами ПВО беспилотник, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Кроме того, сегодня, 13 марта, уничтожили БПЛА на подлете к заводу КИНЕФ. Жертв и разрушений не было.
Фото: МИД РФ
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