Информация о причастности Финляндии и Эстонии к атакам БПЛА на Петербург отсутствует у МИД РФ

Напомним, 12 марта в окрестностях города Кириши Ленобласти сбили средствами ПВО беспилотник.

У Министерства иностранных дел (МИД) РФ нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Петербург и Ленобласть. Об этом заявила представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в рамках брифинга, передает ТАСС 13 марта.

Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет. Мария Захарова, представитель МИД РФ

Напомним, 12 марта в окрестностях города Кириши Ленобласти сбили средствами ПВО беспилотник, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. Кроме того, сегодня, 13 марта, уничтожили БПЛА на подлете к заводу КИНЕФ. Жертв и разрушений не было.

Фото: МИД РФ