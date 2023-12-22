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Беспилотник самолётного типа сбили в Киришском районе Ленобласти
Сегодня, 9:03
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Беспилотник самолётного типа сбили в Киришском районе Ленобласти

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки дрона нет.

В среду, 13 марта, стало известно о поражении БПЛА самолётного типа в Киришском районе Ленинградской области. Об этом официально заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

Беспилотник был уничтожен средствами поражения мобильной группы на подлете к заводу КИНЕФ. Производство работает в штатном режиме.

Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки дрона нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены.

Ранее в  Петербурге началась оценка повреждений автомобилей, пострадавших от атаки БПЛА.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)

Теги: бпла, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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