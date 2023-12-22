Беспилотник самолётного типа сбили в Киришском районе Ленобласти

В среду, 13 марта, стало известно о поражении БПЛА самолётного типа в Киришском районе Ленинградской области. Об этом официально заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.
Беспилотник был уничтожен средствами поражения мобильной группы на подлете к заводу КИНЕФ. Производство работает в штатном режиме.
Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки дрона нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены.
Ранее в Петербурге началась оценка повреждений автомобилей, пострадавших от атаки БПЛА.
Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)
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