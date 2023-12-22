Беспилотник самолётного типа сбили в Киришском районе Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки дрона нет.

В среду, 13 марта, стало известно о поражении БПЛА самолётного типа в Киришском районе Ленинградской области. Об этом официально заявил губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко.

Беспилотник был уничтожен средствами поражения мобильной группы на подлете к заводу КИНЕФ. Производство работает в штатном режиме.

Дрозденко подчеркнул, что жертв и разрушений в результате атаки дрона нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены.

Ранее в Петербурге началась оценка повреждений автомобилей, пострадавших от атаки БПЛА.

Фото: Unsplash (носит иллюстративный характер)