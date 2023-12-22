В Петербурге началась оценка повреждений автомобилей, пострадавших от атаки БПЛА

Отмечается, что повреждения зафиксировали на следующий день после происшествия, 3 марта.

В настоящий момент в Петербурге идет оценка зафиксированных повреждений автомобилей из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте 2 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района 12 марта.

Отмечается, что повреждения зафиксировали на следующий день после происшествия, 3 марта. Их проверяла лицензионная оценочная компания.

Напомним, в квартирах семи домов по Пискаревскому проспекту, которые пострадали от БПЛА, восстановили остекление. Кроме того, администрация Красногвардейского района продолжает прием заявлений на единую компенсационную выплату.

Дрон прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек.

Видео: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга