Число пострадавших от ЧП на Пискаревском проспекте выросло до восьми

Ранее городской комитет по здравоохранению сообщал о шести пострадавших.

Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия (ЧП) на Пискаревском проспекте в Петербурге увеличилось с шести до восьми. Об этом пишет "Фонтанка" 3 марта.

Накануне днем за медицинской помощью обратился 75-летний житель дома 161 по Пискаревскому проспекту. Он рассказал, что во время падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) его отбросило ударной волной. Пенсионеру диагностировали ушиб мягких тканей головы. Его отпустили домой.

Кроме того, пострадала 60-летняя жительница дома 159. В момент прилета в доме напротив ее ударил по голове предмет, поднятый взрывной волной. Медицинские работники зафиксировали у женщины закрытую черепно-мозговую травму, подкожную гематому и контузию левого глазного яблока.

Ранее городской комитет по здравоохранению сообщал о шести пострадавших из-за ЧП. В их числе – 92-летняя женщина, которую забрала "скорая" с симптомами стрессовой реакции.

Напомним, дрон упал в дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. На месте происшествия работали экстренные бригады и силовые ведомства, местных жителей отправили в пункт временного пребывания. В домах частично повредилось остекление балконов.

Фото: Piter.TV