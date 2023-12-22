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В пострадавших от атаки БПЛА квартирах на Пискаревском проспекте восстановили остекление
Сегодня, 18:59
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В пострадавших от атаки БПЛА квартирах на Пискаревском проспекте восстановили остекление

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Отмечается, что по поручению губернатора все повреждения устраняют за счет средств городского бюджета.

В квартирах домов 161, 159к2, и еще в пяти других домах, по Пискаревскому проспекту в Петербурге, которые пострадали от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), полностью восстановили остекление. Отмечается, что по поручению губернатора все повреждения устраняют за счет средств городского бюджета. Об этом рассказали в пресс-службе Красногвардейского района 11 марта.

Кроме того, жителям пострадавших домов напомнили, что с сегодняшнего дня продолжается прием заявлений на единую компенсационную выплату. Написать заявление и предоставить документы можно будет в отдел социальной защиты населения на Синявинской улице, 8. 

Напомним, дрон прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте утром 2 марта. В результате атаки пострадали восемь человек. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: атака бпла, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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