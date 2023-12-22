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Жителям домов по Пискаревскому проспекту объяснили, как получить компенсацию
Сегодня, 21:44
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Жителям домов по Пискаревскому проспекту объяснили, как получить компенсацию

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Выплату предоставят на основании заявления собственника пострадавшей квартиры.

По поручению губернатора Петербурга администрация Красногвардейского района с 5 марта принимает заявления от жителей домов по Пискаревскому проспекту, которые пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 2 марта, на единую компенсационную выплату. Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского района. 

Выплату предоставят на основании заявления собственника пострадавшей квартиры. Необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты счета для перевода. 

Написать заявление и предоставить документы можно будет в отдел социальной защиты населения на Синявинской улице, 8, согласно следующему графику:

– 5 марта с 11:00 до 19:00 (жители с Пискаревского, 161);

– 6 марта с 9:00 до 20:00 (жители дома с Пискаревского, 159к2);

– 7 марта с 9:00 до 13:00 (жители остальных пострадавших домов);

– с 11 марта по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Если возникли вопросы, получится обратиться по телефонам: +7 (812) 576-87-51; +7 (812) 576-86-17.

Напомним, рано утром в субботу дрон прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте. В результате атаки пострадали восемь человек. По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба Красногвардейского района

Теги: администрация красногвардейского района, атака бпла
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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