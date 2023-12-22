Взрыв БПЛА на Пискаревском проспекте признан терактом

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 4 марта, возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим на Пискарёвском проспекте в Петербурге в минувшую субботу. Расследование проводится по статье "террористический акт" 205-й статьи УК РФ. Об этом сообщила "Фонтанка".

Напомним, что утром 2 марта беспилотный летательный аппарат врезался в жилой дом №161 по Пискаревскому пропекту, прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали восемь человек, которые были выписаны из больницы на следующий день. Губернатор Петербурга Александр Беглов, посетивший место происшествия, обещал горожанам выплатить компенсации и оплатить ремонт в их квартирах.

В тот же день вечером другой дрон был сбит системой противовоздушной обороны в Ломоносовском районе Ленинградской области. После этого градоначальник связался с командованием Ленинградского военного округа.

Ранее стало известно, как дроны ВСУ долетают до Петербурга.

Видео: Piter.TV