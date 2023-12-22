Стало известно, как дроны ВСУ долетают до Петербурга

По словам военнослужащего, дроны летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины, и их корректируют спутники.

После атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом по Пискаревскому проспекту в Красногвардейском районе Петербурга, командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ в зоне СВО 3 марта рассказал изданию "РИА Новости", как дроны ВСУ долетают вглубь страны.

По словам военнослужащего, дроны летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины, и их корректируют спутники.

Все дроны, которые залетают вглубь России, они идут на автономке, то есть их запускают. По-другому – они летят в режиме молчания. Двигатель может быть разный – не суть в том, какой двигатель, скорее всего бензиновый. Дрон может пролететь хоть весь земной шарик при желании, хватило бы ему непосредственно топлива. Командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ в зоне СВО

Военнослужащий отметил, что удар беспилотника ВСУ пришелся на жилой дом 2 марта в результате неправильных расчетов. Речь идет об определении количества топлива относительно расстояния, указании неверных координат цели или "психологическом факторе по запугиванию мирного населения".

Напомним, БПЛА влетел в дом на Пискаревском проспекте 2 марта. Пострадали восемь человек.

Видео: Piter.TV