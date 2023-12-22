Беглов приехал к жителям квартир, пострадавших от взрыва

Город окажет им помощь.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов приехал в детский сад № 23, где сейчас находятся жильцы квартир, пострадавших от беспилотника.

Глава города не спешит называть случившееся ударом дрона и отмечает, что с инцидентом сейчас разбираются следователи. Они проверяют квартиры. После этого ведомства начнут восстановительные работы. Губернатор Петербурга пообещал обеспечить пострадавших людей жильем. Он также говорит о том, что сейчас не стоит переживать о безопасности.

Город надежно защищен... Военные работают, в этом отношении делается все необходимое. Александр Беглов.

Отмечается, что администрация заплатит коммуналку за период, во время которого жители не смогут находиться в квартирах, а владельцы поврежденных автомобилей получат компенсацию.

Ранее мы опубликовали видео взрыва на Пискаревском проспекте.

Фото: Piter.TV.