  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Беглов приехал к жителям квартир, пострадавших от взрыва
Сегодня, 13:58
203
anyagibova Добавить в Яндекс.Новости

Беглов приехал к жителям квартир, пострадавших от взрыва

0 0

Город окажет им помощь.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов приехал в детский сад № 23, где сейчас находятся жильцы квартир, пострадавших от беспилотника.

Глава города не спешит называть случившееся ударом дрона и отмечает, что с инцидентом сейчас разбираются следователи. Они проверяют квартиры. После этого ведомства начнут восстановительные работы. Губернатор Петербурга пообещал обеспечить пострадавших людей жильем. Он также говорит о том, что сейчас не стоит переживать о безопасности. 

Город надежно защищен... Военные работают, в этом отношении делается все необходимое.

Александр Беглов.

Отмечается, что администрация заплатит коммуналку за период, во время которого жители не смогут находиться в квартирах, а владельцы поврежденных автомобилей получат компенсацию.

Ранее мы опубликовали видео взрыва на Пискаревском проспекте.

Фото: Piter.TV.

Теги: беглов, беспилотник, взрыв, дтп и чп за сутки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии