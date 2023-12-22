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В Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников
Вчера, 22:27
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В Ленобласти запретят распространять фото и видео последствий атаки беспилотников

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До 15 марта этого года разработают проект нормативного акта Ленобласти об административной ответственности за неисполнение решения Оперативного штаба.

В Оперативном штабе Ленобласти решили запретить публикацию и распространение информации, раскрывающей местоположение сил Минобороны РФ и систем охраны стратегических объектов, а также – о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона 6 марта.

Штабом запрещены публикация и распространение любой информации, в том числе – фото- и видеоматериалов, способствующих "раскрытию мест расположения, временной дислокации, организации несения службы, боевого применения сил и средств Минобороны РФ, сооружений систем связи, систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории Ленобласти". То же касается последствий применения (БПЛА). 

До 15 марта этого года разработают проект нормативного акта Ленобласти об административной ответственности за неисполнение решения Оперативного штаба.

Ранее мы рассказывали о том, что жителей Петербурга и Ленобласти готовят к очередной атаке БПЛА.

Фото: pxhere

Теги: атака бпла, оперативный штаб ленинградской области
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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