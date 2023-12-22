Жителей Петербурга и Ленобласти готовят к очередной атаке БПЛА

Напомним, рано утром в субботу, 2 марта, БПЛА прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте.

Петербуржцев и жителей Ленобласти призвали готовиться к прилету в регион беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов изданию 47news.

По словам Сергея Шабанова, готовиться к атаке стоит не только горожанам и жителям области, но и "органам власти, всем ответственным ведомствам и лицам". Кроме того, он отметил, что региону нужна новая система оповещения.

Помимо этого, уполномоченный по правам человека сообщил о важности знаний о ходе действий при прилете беспилотника.

Главное, к чему я призываю – люди должны уверенно знать, что надо делать в случае чрезвычайного происшествия. То ли бежать в бомбоубежище, то ли не бежать. Когда я знаю, какой маневр должен совершить, уже не так боюсь. Сергей Шабанов, уполномоченный по правам человека в Ленобласти

Жители Петербурга и Ленобласти могут сложить документы, деньги и часть вещей в одну сумку. Речь идет о так называемом "тревожном чемоданчике".

Хотелось бы, чтобы власти дали инструкцию, что делать в случае попадания дрона поблизости. Взять тревожный чемоданчик – это общие слова. А вот бежать туда-то – это уже предметно. Сказать – прячьтесь в подвалах – это банально, ведь где-то бетонные стены, а где-то могут обвалиться. Сергей Шабанов, уполномоченный по правам человека в Ленобласти

Напомним, рано утром в субботу, 2 марта, БПЛА прилетел в жилой дом на Пискаревском проспекте. По последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)