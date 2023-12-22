В Петербурге усилен объём контролирующих мероприятий

Прошла встреча с руководителями силовых ведомств.

В Санкт-Петербурге 4 марта прошло расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Об этом на своей официальной странице сообщил губернатор Северной столицы.

На совещании обсуждали вопросы обеспечения безопасности в Петербурге и Ленобласти. В настоящее время в регионе усилен объём контролирующих мероприятий.

Ранее стало известно, что взрыв БПЛА на Пискаревском проспекте признан терактом.

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Фото: Piter.tv