Сегодня, 13:46
Путин предложил членам Совбеза обсудить информационную безопасность

В последний раз эту тему затрагивали на совещании в апреле.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства предложил членам Совбеза обсудить вопросы, связанные с повышением информационной безопасности, а также отдельные аспекты проблемы. В пресс-службе Кремля отметили, что данная тема поднимается президентом на регулярной основе. В последний раз ее затрагивали на совещании в апреле.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Хуснуллиным.

Видео: официальный сайт президента России

