Сегодня, 14:27
Путин провел встречу с Хуснуллиным

Главе государства рассказали об интеграции новых регионов в отечественную экономику

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с Заместителем Председателя Правительства Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали об интеграции новых регионов в отечественную экономику. Хуснуллин также отметил хороший прирост в финансовом секторе. По словам замглавы правительства, 246 предприятий работает в рамках свободной экономической зоны. Он добавил, что решение Путина о заходе крупных банков дало прорывной толчок. Кроме того, Хуснуллин добавил, что программу по дорожному строительству полностью перевыполнили в нынешнем году.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Тверской области.

Видео: официальный сайт президента России

