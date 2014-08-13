  1. Главная
Сегодня, 14:47
Путин провел встречу с губернатором Тверской области

Глава государства назначил Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства назначил Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Он также провел рабочую беседу с главой Тверской области. В рамках встречи были затронуты вопросы развития местных высокотехнологичных производств и проекты, связанные с развитием туризма. Отметим, что последняя встреча Путина и Рудени прошла в июле 2025 года.

Ранее Путин назвал нелепой ситуацию с членством России в БДИПЧ ОБСЕ.

Видео: kremlin.ru

