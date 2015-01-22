Подробности совещания не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам строительства Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отметим, что проведение совещания анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также сообщал, что у Путина нет в графике публичных крупных мероприятий.

Ранее Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям.

Видео: официальный сайт президента России