Глава государства напомнил, что координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу.

Президент РФ Владимир Путин предложил повысить статус группы по межнациональным отношениям. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Глава государства выступил на заседании совета по межнациональным отношениям. Он подчеркнул, что на сегодняшний день координация по вопросам межнациональных отношений возложена на межведомственную рабочую группу. Путин напомнил, что заседание посвящено Стратегии государственной национальной политики и результатам ее реализации.

Учитывая значимость этой сферы, предлагаю повысить ее статус до правительственной комиссии. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России