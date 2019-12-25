Путин отметил важность эффективного использования водных ресурсов в РФ

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" добавили несколько ключевых моментов.

Владимир Путин выразил мнение о необходимости активного использования Россией своего потенциала в сфере водных ресурсов, подчеркнув её конкурентоспособные преимущества в данном вопросе. Данное утверждение прозвучало на встрече главы государства с его специальным представителем по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, состоявшейся 1 ноября. В качестве комментария ко словам президента, эксперты Telegram-канала "Мейстер" добавили несколько ключевых моментов.

Так, наибольшие "точки роста", по мнению экспертов, наблюдаюются в следующих вопросах:

– внутренние водные пути, которые могут и в текущем виде использоваться куда активнее;

– энергетический потенциал малых рек;

– забота о главных реках европейской части России. Обмеление Волги и Дона, обусловленное и активнейшим водозабором, и изменениями климата, можно и нужно замедлять – лесозащитные полосы в свое время доказали способность задерживать снег и улучшать питание окрестных водоемов, и к этому опыту нужно вернуться, и приведя в порядок старые, и посадив новые лесополосы, считают телеграмеры.

Приведенный список и близко не исчерпывающий, но это то, чем можно заниматься прямо сейчас, с текущим техническим уровнем и состоянием экономики. А что будет завтра, завтра и увидим. Telegram-канал "Мейстер"

