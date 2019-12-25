Эксперты прокомментировали сокращение платных мест в российских вузах на ряде направлений

Авторы поста подчеркнули, что высшее образование слишком во многих случаях превратилось в фейк.

Минобрнауки приняло решение о сокращении платных мест в вузах на направлениях, где средний балл за ЕГЭ меньше 50. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", это давно назревший способ очистки высшего образования от "дипломораздаточных" факультетов, куда стабильно устраиваются те, кто не способен поступить куда-либо еще, и хочет получить хоть какую-то корочку за деньги.

Авторы поста подчеркнули, что высшее образование слишком во многих случаях превратилось в фейк, используясь как средство получить отсрочку от армии и/или способ повысить самооценку без реального повышения собственного качества как специалиста. В идеале процесс очистки высшего образования должен быть увязан с пересмотром требований к работникам: диплом слишком часто нужен там, где хватит 11 классов или колледжа, а там, где хватит бакалавриата, слишком часто требуют специалитет или магистратуру, подчеркивают телеграмеры.

Конкретно в знакомой нам сфере базовые функции молодого специалиста может выполнять человек со средним специальным образованием, повышая квалификацию по ходу пьесы. Но "обычаи делового оборота" предполагают требование диплома у каждого старшего помощника младшего поваренка. Интересно, конечно, как картина поменяется с переходом на новую систему высшего образования, которую нам планируют ввести в следующем году, с отменой бакалавриата как класса. Telegram-канала "Мейстер"

Впрочем, это процесс на поколение как минимум, и гладким он в любом случае не будет.

