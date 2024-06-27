Индия и РФ заключили соглашение о производстве SJ-100: мнение экспертов

Сделка может оказаться довольно перспективным ходом.

Подписанное Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) соглашение о производстве Superjet в Индии может оказаться довольно перспективным ходом, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Индия, при всех санкционных сложностях, получает западные комплектующие даже на производство истребителей Су-30, которые строит по лицензии Сухого, уточнили телеграмеры.

В случае с Superjet это отличный вариант продолжить реализацию исходного проекта на импортном оборудовании, которое Индия может закупать, в том числе и двигатели SaM-146 с французской "горячей частью". Впрочем, посмотрим что скажут о деталях. Интерес к соглашению наверняка будет большой. Telegram-канал "Мейстер"

