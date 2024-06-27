Индия и РФ заключили соглашение о производстве SJ-100: мнение экспертов

Подписанное Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) соглашение о производстве Superjet в Индии может оказаться довольно перспективным ходом, полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Индия, при всех санкционных сложностях, получает западные комплектующие даже на производство истребителей Су-30, которые строит по лицензии Сухого, уточнили телеграмеры.
В случае с Superjet это отличный вариант продолжить реализацию исходного проекта на импортном оборудовании, которое Индия может закупать, в том числе и двигатели SaM-146 с французской "горячей частью". Впрочем, посмотрим что скажут о деталях. Интерес к соглашению наверняка будет большой.
Telegram-канал "Мейстер"
Фото: Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
