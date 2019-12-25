Вместе это значительный пласт нефтепереработки союза, чья деятельность поставлена под угрозу.

Санкции США против энергосектора России могут оказать негативное влияние на ряд стран ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", несложно догадаться, о чем идет речь – США в своих санкциях против "Лукойла" и "Роснефти" не сделали исключений для их дочек в ЕС. ФРГ уже выражала свои опасения из-за трех НПЗ "Лукойла", взятых под внешнее управление, но таких объектов в ЕС куда больше – у "Лукойла" есть НПЗ в Болгарии, Румынии, Италии и Нидерландах.

Вместе это значительный пласт нефтепереработки союза, чья деятельность поставлена под угрозу, считают эксперты. В случае с Болгарией, где НПЗ всего один на всю страну, речь идет о проблеме национального масштаба.

США легко могли бы предусмотреть подобную проблему заранее или быстро сделать исключение в санкциях для ЕС сейчас, но этого не наблюдается. Почему – интересный вопрос. Возможно, они пытаются сподвигнуть ЕС на национализацию этих предприятий, рассчитывая на их последующую покупку и захват всей цепочки от поставки нефти в ЕС до ее переработки. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что российская делегация прибыла в Малайзию на Восточноазиатский саммит.

Фото: Pxhere