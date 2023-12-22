План мероприятий ко Дню Победы утвердил губернатор Петербурга

Отмечается, что порядка 230 тыс. ветеранов и детей войны получат от 5 до 10 тыс. рублей.

Губернатор Петербурга 27 апреля утвердил план мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Отмечается, что порядка 230 тыс. ветеранов и детей войны получат от 5 до 10 тыс. рублей. Средства будут направлены в начале мая. Из городского бюджета на эти цели выделено 1,4 млрд рублей.

Торжественно-траурная церемония на Пискаревском кладбище и концерт в БКЗ "Октябрьский" состоятся 8 мая. В День Победы, 9 мая, пройдут парад Победы на Дворцовой площади, автопробег ретро-техники по Невскому проспекту с участием ветеранов ВОВ и СВО, на Невском от площади Восстания до Дворцовой через систему громкоговорителей зазвучат песни военных лет. Завершится день концертным марафоном на Дворцовой. Он продлится более 4 часов.

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовой площади 23 апреля прошла репетиция парада Победы.

Фото: Piter.TV