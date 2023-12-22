Стала известна программа празднования 9 Мая в Петербурге

Акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате.

Скоро Петербург отметит 79-летие Великой Победы. Город готовится к важной дате. Стала известна программа празднования 9 Мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Основные события ждут петербуржцев 9 мая. В этот день состоится парад на Дворцовой площади, пройдет праздничный концерт и прогремит салют. Отмечается, что акция "Бессмертный полк" пройдёт в онлайн-формате.

Отмечается, что город продолжит практику присвоения школам имён Героев СССР и России. Губернатор поддержал предложение Санкт-Петербургской общественной организации малолетних узников фашистских лагерей "Союз" создать экспозицию или музея узников фашистских концлагерей.

Ранее мы писали, что на Дворцовой площади 23 апреля прошла репетиция парада Победы. Piter.tv опубликовал видео с репетиции.

Фото: Piter.tv, Telegram / Правительство Петербурга