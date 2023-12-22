На Дворцовой площади 23 апреля проходит репетиция парада Победы

Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы.

На Дворцовой площади 23 апреля проходит репетиция парада на День Победы. Военные маршируют возле Александровской колонны и около Исаакиевского собора.

Парад Победы традиционно состоится 9 мая. Ожидается, что всего парады пройдут в 28 российских городах, в том числе в Петербурге, а участие в них примут более 50 тысяч человек и около 1000 образцов вооружения и военной техники.

Военный парад и праздничный артиллерийский салют состоятся в Санкт-Петербурге в День Победы, акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате, сообщил ранее губернатор города.

Видео: городская web камера