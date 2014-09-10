Губернатор Петербурга представил нового участника программы "Время героев Санкт-Петербурга"

Участник СВО начал службу городу в отделе здравоохранения района.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о новом участнике кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" Эдуарде Посохове, который после службы в зоне СВО перешел на работу в отдел здравоохранения Колпинского района.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил участника программы "Время героев Санкт-Петербурга" Эдуарда Посохова. Он трудится в отделе здравоохранения администрации Колпинского района. Карьера Посохова началась в уголовном розыске. Позднее он служил в специальном отряде быстрого реагирования, где дослужился до заместителя командира. В 2022 году он отправился в зону специальной военной операции.

После выхода на пенсию Посохов принял решение продолжить работу на благо города и перешел в гражданскую сферу, где занимается вопросами развития здравоохранения в Колпинском районе

Фото: Telegram / Александр Беглов