Участник программы "Время героев Санкт-Петербурга" стал почётным донором России

Михаил Чубаров многие годы посвятил общественной деятельности и поддержке нуждающихся.

Участник губернаторской кадровой программы "Время героев Санкт-Петербурга" Михаил Чубаров удостоен знака "Почётный донор России" за большой вклад в развитие безвозмездного донорства крови. Об этом информирует пресс-служба правительства Петербурга.

Михаил многие годы посвятил общественной деятельности и поддержке нуждающихся. Помимо регулярной сдачи крови, он занимался организацией спортивных соревнований для молодежи, вел мастер-классы по обучению школьников навыкам оказания первой помощи, помогал детям, находящимся на лечении в федеральном онкологическом центре.

Особое признание заслуживает работа Чубарова в зоне СВО, где он обеспечивал координацию медицинской службы, проявляя самоотверженность и профессионализм. За эти заслуги Михаил получил медали "За храбрость" IV степени и "За службу".

Ранее мы сообщили о том, что у участников кадровой программы "Время героев Петербурга" стартовал четвертый модуль обучения.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга